Colmar Jazz Festival Groupe JAM Colmar

Colmar Jazz Festival Groupe JAM Colmar dimanche 28 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival Groupe JAM

Place Rapp Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

Date(s) :

2025-09-28

À travers le swing, le bebop, le groove ou le latin, « Jam » reprend des thèmes connus et méconnus du jazz, en faisant la part belle à l’improvisation, honorant ainsi la tradition des musiciens de jazz.

« Jam » est un quintet de jazz composé de 5 amis musiciens qui se sont rencontrés dans divers big bands de jazz du centre-Alsace depuis plus de 15 ans, ce qui confère au groupe une solide complicité musicale. À travers le swing, le bebop, le groove ou le latin, « Jam » reprend des thèmes connus et méconnus du jazz, en faisant la part belle à l’improvisation, honorant ainsi la grande tradition des musiciens de jazz.

Hervé Frantz: piano Dominique Fix: basse Jean-Michel Schaeck: batterie Pascal Steffanu¿: saxophone Victor Oberlin: trompette .

Place Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

Through swing, bebop, groove and Latin, « Jam » covers well-known and lesser-known jazz themes, with a strong emphasis on improvisation, honoring the tradition of jazz musicians.

German :

Durch Swing, Bebop, Groove oder Latin greift « Jam » bekannte und unbekannte Themen des Jazz auf, wobei die Improvisation im Vordergrund steht und so die Tradition der Jazzmusiker geehrt wird.

Italiano :

Attraverso lo swing, il bebop, il groove e il latino, « Jam » copre temi jazzistici noti e poco conosciuti, con una forte enfasi sull’improvvisazione, onorando la tradizione dei musicisti jazz.

Espanol :

A través del swing, el bebop, el groove y el latin, « Jam » abarca temas de jazz conocidos y poco conocidos, con un fuerte énfasis en la improvisación, haciendo honor a la tradición de los músicos de jazz.

L’événement Colmar Jazz Festival Groupe JAM Colmar a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme de Colmar