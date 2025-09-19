Colmar Jazz Festival Groupe Lauréat Propulsion #3 / Roda Scott Lady Quartet Colmar

Colmar Jazz Festival Groupe Lauréat Propulsion #3 / Roda Scott Lady Quartet

3 rue Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Quartet 4tet s’ancre dans le Jazz du XXIème siècle, le Rhoda Scott Lady Quartet célèbre ses 20 ans!

Groupe Lauréat PROPULSION

En partenariat avec Propulsion.

Propulsion est un programme d’accompagnement à destination de leader/euses de projets jazz et musiques apparentées de la région Grand Est, du Luxembourg et de la Belgique francophone. C’est un accélérateur de carrière, qui offre un regard artistique et un accompagnement en structuration autour des thématiques diffusion, production et communication en plus d’un accompagnement du volet artistique.

Le Rhoda Scott Lady Quartet célèbre ses 20 ans ! Ce projet plein de vie est né grâce à l’élan du Festival Jazz à Vienne et de Jean-Pierre Vignola en 2004, réunissant les talents les plus éclatants du jazz féminin autour de la grande dame du jazz. Après des centaines de concerts enchanteurs et la création de 3 albums exceptionnels, voici un anniversaire plein de promesses à fêter en 2025 !

Rhoda Scott orgue -Lisa Cat-Berro sax alto 6 Sophie Alour sax tenor 6 Julie Saury batterie .

3 rue Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

