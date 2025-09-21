Colmar Jazz Festival Initiation danse swing Colmar

Colmar Jazz Festival Initiation danse swing Colmar dimanche 21 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival Initiation danse swing

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Le Lindy hop est une danse sociale swing d’origine afro-américaine, très joyeuse et entraînante, pratiquée dans les bals swing à partir des années 1920.

Initiation danse « Lindy Hop » par l’association Hopla Swing

Dimanche 21 septembre au Théâtre 14h30-16h

Le Lindy hop est une danse sociale swing d’origine afro-américaine, très joyeuse et entraînante, pratiquée dans les bals swing à partir des années 1920 et qui gagne rapidement en popularité grâce à la multiplication des Big Bands dans les années 1930-1940. Une initiation tout public est proposée en amont du bal swing, et ne nécessite aucun pré-requis.

Place limitées sur réservation (il est recommandé de s’inscrire à deux pour avoir un partenaire de danse). Le tarif est indiqué pour un billet par personne. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Lindy hop is an upbeat, swinging social dance of African-American origin, practiced in swing balls from the 1920s onwards.

German :

Lindy Hop ist ein ursprünglich afroamerikanischer, sehr fröhlicher und mitreißender Swing-Sozialtanz, der ab den 1920er Jahren auf Swing-Bällen getanzt wurde.

Italiano :

Il lindy hop è una danza sociale in levare di origine afroamericana, praticata nei balli swing a partire dagli anni Venti.

Espanol :

El lindy hop es un baile social alegre y oscilante de origen afroamericano, practicado en los bailes de swing a partir de los años veinte.

L’événement Colmar Jazz Festival Initiation danse swing Colmar a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme de Colmar