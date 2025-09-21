Colmar Jazz Festival Initiation danse swing Colmar
Le Lindy hop est une danse sociale swing d’origine afro-américaine, très joyeuse et entraînante, pratiquée dans les bals swing à partir des années 1920.
Initiation danse « Lindy Hop » par l’association Hopla Swing
Dimanche 21 septembre au Théâtre 14h30-16h
Le Lindy hop est une danse sociale swing d’origine afro-américaine, très joyeuse et entraînante, pratiquée dans les bals swing à partir des années 1920 et qui gagne rapidement en popularité grâce à la multiplication des Big Bands dans les années 1930-1940. Une initiation tout public est proposée en amont du bal swing, et ne nécessite aucun pré-requis.
Place limitées sur réservation (il est recommandé de s’inscrire à deux pour avoir un partenaire de danse). Le tarif est indiqué pour un billet par personne. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
English :
Lindy hop is an upbeat, swinging social dance of African-American origin, practiced in swing balls from the 1920s onwards.
German :
Lindy Hop ist ein ursprünglich afroamerikanischer, sehr fröhlicher und mitreißender Swing-Sozialtanz, der ab den 1920er Jahren auf Swing-Bällen getanzt wurde.
Italiano :
Il lindy hop è una danza sociale in levare di origine afroamericana, praticata nei balli swing a partire dagli anni Venti.
Espanol :
El lindy hop es un baile social alegre y oscilante de origen afroamericano, practicado en los bailes de swing a partir de los años veinte.
