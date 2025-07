Colmar Jazz Festival Ink »African roots » Cuban Jazz Syndicate Colmar

Colmar Jazz Festival Ink »African roots » Cuban Jazz Syndicate

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

2025-09-20

Soirée Jamm’in Juan.

Jamm’in Juan est un événement professionnel organisé par la ville de Juan les Pins (célèbre pour son festival Jazz à Juan ). Il a pour objectif de rassembler les programmateurs de festival, directeurs de salle ou de club, les agents artistiques, les labels, la presse pour découvrir des talents émergents et confirmés de la scène jazz.

INK “African roots” France/Burkina Fasso Afro Jazz

Emmené par le batteur et compositeur Victor Gachet, le groupe INK propose une musique à la fois aventureuse et accessible. Un jazz moderne, électro-acoustique et contemporain qui puise ses

sources dans la grande tradition des quartets de jazz autant que dans les codes des musiques électroniques et l’énergie des musiques africaines. À travers une collaboration avec des musiciens burkinabè, INK articule dans ce spectacle un travail de réflexion autour d’une création jazz

protéiforme, ancrée dans des traditions africaines et afrocaribéennes.

Léonard Kretz saxophones ténor et soprano

Losso Keita chant, percussions

Pierre-Alain Goualch piano, claviers

Victor Gachet batterie

Lionel Ehrhart basse électrique

Pauline Duprat trompette

Drissa Dembelé chant, balafon, kora, djembé

CUBAN JAZZ SYNDICATE Cuba Jazz cubain

Diplômé de l’École nationale des arts de La Havane, le batteur, producteur et compositeur Michael Olivera est une figure incontournable du jazz et de la musique cubaine.

Après plus de 60 albums et des collaborations avec des artistes tels que Quincy Jones, Alfredo Rodriguez ou Richard Bona, il choisit de diriger une formation qui réunit les meilleurs musiciens cubains vivant en Espagne. Le Cuban Jazz Syndicate propose une musique imprégnée des rythmes cubains, de la culture yoruba, mais qui est également fortement marquée par le Jazz. Propulsé par une rythmique volcanique, des soufflants magistraux et un pianiste impérial, ce sextet moderne et résolument énergique nous embarque dans une expérience intense et vibratoire… vers les Amériques.

Michael Olivera batterie / chant / direction

Pepe Rivero piano

Inoidel Gonzalez saxophone ténor

Carlos Sarduy trompette

Alejandra López contrebasse

Yuvisney Aguilar percussions / chant .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

INK: the tradition of jazz quartets as much as the codes of electronic music and the energy of African music.Cuban Jazz Syndicate offers music steeped in Cuban rhythms…

German :

Das Cuban Jazz Syndicate bietet eine Musik, die von den kubanischen Rhythmen geprägt ist und die sich in der Tradition der Jazzquartette, den Codes der elektronischen Musik und der Energie der afrikanischen Musik widerspiegelt….

Italiano :

INK: la tradizione dei quartetti jazz così come i codici della musica elettronica e l’energia della musica africana.Cuban Jazz Syndicate offre musica intrisa di ritmi cubani…

Espanol :

INK: tanto la tradición de los cuartetos de jazz como los códigos de la música electrónica y la energía de la música africana.Cuban Jazz Syndicate ofrece música impregnada de ritmos cubanos…

