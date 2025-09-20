Colmar Jazz Festival Ink / Cuban Jazz Syndicate Colmar

13 rue d'Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Samedi 2025-09-20 20:30:00

Emmené par le batteur et compositeur Victor Gachet, le groupe INK propose une musique à la fois aventureuse et accessible. Un jazz moderne, électro-acoustique et contemporain qui puise ses sources dans la grande tradition des quartets de jazz autant que dans les codes des musiques électroniques et l’énergie des musiques africaines. À travers une collaboration avec des musiciens burkinabè, INK articule dans ce spectacle un travail de réflexion autour d’une création jazz protéiforme, ancrée dans des traditions africaines et afrocaribéennes.

Diplômé de l’École nationale des arts de La Havane, le batteur, producteur et compositeur Michael Olivera est une figure incontournable du jazz et de la musique cubaine.

Après plus de 60 albums et des collaborations avec des artistes tels que Quincy Jones, Alfredo Rodriguez ou Richard Bona, il choisit de diriger une formation qui réunit les meilleurs musiciens cubains vivant en Espagne. Le Cuban Jazz Syndicate propose une musique imprégnée des rythmes cubains, de la culture yoruba, mais qui est également fortement marquée par le Jazz. Propulsé par une rythmique volcanique, des soufflants magistraux et un pianiste impérial, ce sextet moderne et résolument énergique nous embarque dans une expérience intense et vibratoire… vers les Amériques. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

Led by drummer and composer Victor Gachet, INK’s music is both adventurous and accessible.

Angeführt vom Schlagzeuger und Komponisten Victor Gachet, bietet die Gruppe INK eine Musik, die abenteuerlich und gleichzeitig zugänglich ist.

Guidata dal batterista e compositore Victor Gachet, la musica degli INK è al tempo stesso avventurosa e accessibile.

Liderada por el batería y compositor Victor Gachet, la música de INK es a la vez aventurera y accesible.

