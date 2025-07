Colmar Jazz Festival La véritable légende des ponts couverts.. à partir de 6 ans Colmar

Colmar Jazz Festival La véritable légende des ponts couverts.. à partir de 6 ans Colmar dimanche 28 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival La véritable légende des ponts couverts.. à partir de 6 ans

19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Un texte plein d’humour tout en alexandrins. Un décor mouvant en ombres et en couleurs Une bande-son espiègle et envoûtante Entre jazz et musique féérique.

La véritable légende des ponts couverts France

Spectacle jeune public (à partir de 6 ans)

Un texte plein d’humour tout en alexandrins

Un décor mouvant en ombres et en couleurs Une bande-son espiègle et envoûtante Entre jazz et musique féérique

Les jazzmen Édouard Séro-Guillaume et Guillaume Nuss (OZMA/Mme DOUG), s’associent à la pétillante plasticienne Marie Michel (Compagnie MOSKA) pour nous raconter une histoire incroyable illustrée par un rétroprojecteur féérique et un Jazz résolument moderne.

Il est question d’un infâme géant « Robert Schmidt », d’une princesse un peu trop casse-cou accompagnée de sa fidèle cigogne d’une flammekueche empoisonnée, et du courageux mais tragiquement disgracieux « Spooki Dingler », qui va devoir porter la destinée de Strasbourg sur ses épaules (bien sûr …sans la laisser tomber, …elle est si fragile…)

Guillaume Nuss trombone, chant, composition, narration Edouard Séro-Guillaume basse, clavier, composition, narration Arnaud Hembert création lumière .

19 Rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

A humorous text in alexandrines. A moving set in shadows and colors A mischievous and bewitching soundtrack Between jazz and fairy music.

German :

Ein humorvoller Text in Alexandrinern. Ein verspielter und fesselnder Soundtrack Zwischen Jazz und märchenhafter Musik.

Italiano :

Un testo pieno di umorismo in alessandrini. Un’emozionante scenografia di ombre e colori Una colonna sonora maliziosa e incantevole Tra jazz e musica da fiaba.

Espanol :

Un texto lleno de humor en alejandrinos. Un conmovedor juego de sombras y colores Una banda sonora traviesa y encantadora Entre el jazz y la música de cuento.

L’événement Colmar Jazz Festival La véritable légende des ponts couverts.. à partir de 6 ans Colmar a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de tourisme de Colmar