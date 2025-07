Colmar Jazz Festival Les résonances de Satie / Adèle Viret Quartet Colmar

Colmar Jazz Festival Les résonances de Satie / Adèle Viret Quartet Colmar dimanche 21 septembre 2025.

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-21 20:30:00

fin : 2025-09-21 22:30:00

2025-09-21

Les Résonances de Satie un répertoire pensé comme une ode à sa musique, intemporelle et imperturbable. Adèle Viret a choisi de revenir au piano de son enfance, pour faire fête à l’ordinaire…

Les Résonances de Satie est un ricochet de la tranquille déflagration causée par la musique d’Erik Satie il y a un plus d’un siècle. Un répertoire en itinéraire pensé comme une ode à sa musique, intemporelle et imperturbable. Une ode qui revisite à l’envi l’un des monuments d’intelligence minimaliste et de malice musicale, entre prélude en fricassée et tartine de chambre !

Christophe Rieger saxophone Jean-René Mourot piano Phillip Klawitter contrebasse Franck Agulhon batterie

Adèle Viret Quartet

Pour composer la moelle de cette première aventure en quartet, Adèle Viret a choisi de revenir au piano de son enfance, pour faire fête à l’ordinaire, au coutumier. À partir de cet élan spontané, elle a tissé un canevas autour duquel elle mêle son violoncelle et la voix de trois musiciens qui lui sont chers.

S’y déploie une atmosphère chambriste, au sein de laquelle partage des rôles, relais, permutation sont aussi indispensables qu’une généreuse dose de malice et d’audace.

On y navigue en tendresse entre des horizons qu’on dirait baignés de rivages méditerranéens, ou d’autres où le ciel se fait plus incertain, tempétueux peut-être. Et au gré des éclats résonnent en nous marées, grands espaces, et autres roulez-jeunesse !

Adèle Viret violoncelle & compositions Wajdi Riahi piano Oscar Viret trompette Pierre Hurty batterie .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

Les Résonances de Satie: a repertoire conceived as an ode to his timeless, unflappable music. Adèle Viret has chosen to return to the piano of her childhood, to celebrate the ordinary…

German :

Les Résonances de Satie: ein Repertoire, das als Ode an seine zeitlose und unerschütterliche Musik gedacht ist. Adèle Viret hat sich entschieden, an das Klavier ihrer Kindheit zurückzukehren, um das Gewöhnliche zu feiern…

Italiano :

Les Résonances de Satie: un repertorio concepito come un’ode alla sua musica senza tempo e senza scosse. Adèle Viret ha scelto di tornare al pianoforte della sua infanzia, per celebrare l’ordinario…

Espanol :

Les Résonances de Satie: un repertorio concebido como una oda a su música intemporal e imperturbable. Adèle Viret ha elegido volver al piano de su infancia, para celebrar lo ordinario…

