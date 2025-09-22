Colmar Jazz Festival Masterclasse Cello Impro Colmar

3 place Unterlinden Colmar

La violoncelliste Adèle Viret animera, au lendemain de son concert, une masterclasse à destination des élèves du conservatoire de Colmar.

Au programme partage d’expérience, conseils pour améliorer sa pratique de l’instrument, initiation à l’improvisation à travers des modes et gammes.

La masterclasse est publique en tant que spectateur et réservée aux élèves du conservatoire pour la pratique.

Il est possible de ne pas assister à l’intégralité de la séance, l’accès est libre en continu. .

68000 Haut-Rhin Grand Est

English :

The day after her concert, cellist Adèle Viret will lead a masterclass for students at the Colmar Conservatoire.

German :

Die Cellistin Adèle Viret wird am Tag nach ihrem Konzert einen Meisterkurs für Schüler des Konservatoriums von Colmar leiten.

Italiano :

Il giorno successivo al concerto, la violoncellista Adèle Viret terrà una masterclass per gli studenti del Conservatorio di Colmar.

Espanol :

Al día siguiente de su concierto, la violonchelista Adèle Viret dirigirá una clase magistral para los alumnos del Conservatorio de Colmar.

