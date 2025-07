Colmar Jazz Festival Melissa Weikartt jazz vocal / Camille Bertault Jazz vocal Colmar

Colmar Jazz Festival Melissa Weikartt jazz vocal / Camille Bertault Jazz vocal Colmar dimanche 28 septembre 2025.

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-28 20:30:00

fin : 2025-09-28 22:30:00

2025-09-28

Melissa Weikart USA /France Jazz vocal Camille Bertault France Jazz vocal

MELISSA WEIKART USA/France Jazz vocal

Comment revenir à l’essentiel si ce n’est en étant pleinement soi ? La musicienne franco-américaine Melissa Weikart est animée par un esprit d’expérimentation et d’ouverture qui lui permet aujourd’hui de façonner une musique hybride avec un haut degré de sensibilité. Elle s’inscrit dans une avant pop intimiste, marquée par sa formation de piano classique, son amour du jazz (diplômée d’un Master en improvisation contemporaine du New England Conservatory de Boston) et sa passion pour la chanson folk.

Lauréate du tremplin Nancy Jazz Up en 2022, puis gagnante du prix instrumentiste du Concours national de Jazz à la Défense l’année suivante, Melissa vient de sortir son nouvel EP Easy en janvier 2025. Avec Kate Bush et Lana del Rey en toile de fond, Melissa Weikart affirme aujourd’hui son côté pop dans une ambiance cinématographique et théâtrale subjuguante.

CAMILLE BERTAULT France Jazz vocal

Lauréate des Victoires du Jazz 2023, catégorie artiste vocale.

Bonjour mon Amour, le nouvel album de Camille Bertault a vu le jour en mars 2023. Les percussions sont l’arbre du projet où s’entremêlent des mondes qui n’ont pas l’habitude d’être associés¿: la chanson, le jazz, l’improvisation, le théâtre, la poésie, le slam, et quelques textures électros. Les textes sont mordants, crus, incisifs, mélancoliques et drôles et portent des sujets très actuels. Les diverses influences de Camille sont perceptibles¿: Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Horace Silver, Monk, André Minvielles, Bjork, Portishead, Ravel, Boris Vian, Fiona Apple, Tania Maria… même si ce projet confirme que l’univers de Camille est personnel et unique, sans jamais perdre le groove, la transe, la danse.

Camille Bertault voix Fady Farah piano Sylvain Romano contrebasse Minino Garay percussions Julien Alour trompette .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

Melissa Weikart USA /France Jazz vocal Camille Bertault France Jazz vocal

German :

Melissa Weikart USA /Frankreich Jazz vocal Camille Bertault Frankreich Jazz vocal

Italiano :

Melissa Weikart USA/Francia Voce jazz Camille Bertault Francia Voce jazz

Espanol :

Melissa Weikart EE.UU./Francia Jazz vocal Camille Bertault Francia Jazz vocal

