Informations pratiques

Colmar

Colmar Jazz Festival – Ringo Lorier Quartet

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-21 20:00:00

fin : 2026-09-21 22:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Le quartet du guitariste virtuose Ringo Lorier propose un voyage musical allant du jazz de Django Reinhardt au flamenco jazz de Paco de Lucia, avec quelques emprunts à la bossa nova de Joao Gilberto.

Le quartet du guitariste virtuose Ringo Lorier propose un voyage musical allant du jazz manouche de Django Reinhardt au flamenco jazz de Paco de Lucia, avec quelques emprunts à la bossa nova de Joao Gilberto, à la samba de Baden Powell, ainsi qu’au jazz fusion de Carlos Santana.

Issu d’une grande famille de musiciens, Ringo Lorier a été bercé dès l’enfance par la musique de Django Reinhardt et il se consacre très tôt au swing manouche. Son jeu se distingue par la fluidité de son phrasé et par des improvisations enflammées toujours renouvelées.

Ringo Lorier est accompagné par ses fils Favino Lorier et Cherry Reinhardt. Ces deux guitaristes virtuoses ont une dextérité hors norme leur permettant d’élaborer des improvisations fougueuses, intenses et pleines d’énergie. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

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English :

The quartet led by virtuoso guitarist Ringo Lorier takes listeners on a musical journey ranging from Django Reinhardt’s jazz to Paco de Lucía’s flamenco jazz, with a few nods to João Gilberto’s bossa nova.

L’événement Colmar Jazz Festival – Ringo Lorier Quartet Colmar a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Colmar