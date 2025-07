Colmar Jazz Festival Superpêche Colmar

Colmar Jazz Festival Superpêche Colmar mardi 16 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival Superpêche

6 route d’Ingersheim Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-16 16:00:00

fin : 2025-09-16 17:30:00

Date(s) :

2025-09-16

Un festival qui va vous faire swinguer !

Superpêche est un duo de musiques cinématographiques, intimistes à la croisée de la musique écrite et improvisée.

SUPERPÊCHE est un duo de musiques cinématographiques, intimistes à la croisée de la musique écrite et improvisée. Laure Fischer et Alexis Thepot ont pris le risque de se frotter à la formation duo pour se mettre à découvert, à nu. Tour à tour rythmiciens mélodistes ou harmonistes, les deux musiciens aux multiples casquettes marient les timbres d’un ambitus similaire.

Chacun des morceaux est une ballade, un chemin de souvenirs. L’effet d’évocation est puissant et rafraîchissant. Leur musique nous invite à être actif dans l’écoute pour rejoindre nos sensations, nos imaginaires et émotions. Leur son a la fraîcheur du torrent, l’amplitude d’un horizon et le dépaysement d’un voyage dans un pays lointain et aimé où le chamanisme pointe avec respect et discrétion.

Laure Fischer saxophone baryton, voix, compositions Alexis Thepot violoncelle, voix, compositions .

6 route d’Ingersheim Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

A festival to get you swinging!

Superpêche is a cinematic, intimate music duo at the crossroads of written and improvised music.

German :

Ein Festival, das Sie zum Swingen bringen wird!

Superpêche ist ein Duo für filmische, intime Musik an der Schnittstelle zwischen geschriebener und improvisierter Musik.

Italiano :

Un festival che vi farà scatenare!

Superpêche è un duo di musica da film intima all’incrocio tra musica scritta e improvvisata.

Espanol :

Un festival para hacer vibrar

Superpêche es un dúo de bandas sonoras íntimas y cinematográficas en la encrucijada de la música escrita y la improvisada.

L’événement Colmar Jazz Festival Superpêche Colmar a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de tourisme de Colmar