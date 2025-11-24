Colmar Tattoo Convention Colmar

Colmar Tattoo Convention

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Tout un univers autour de l’art du tatouage !

11ème édition de la COLMAR TATTOO CONVENTION des 3 FRONTIÈRES qui accueillera de nombreux artistes tatoueurs de la scène internationale, mais aussi des exposants et artisans en phase avec l’esprit tattoo.

3 jours de rencontres et d’échanges, autour d’un programme d’animations festif spectacles, concerts, graf et autres surprises…. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 20 83 contact@tattoo-convention-colmar.fr

English :

A whole universe around the art of tattooing!

German :

Ein ganzes Universum rund um die Kunst des Tätowierens!

Italiano :

Un intero universo intorno all’arte del tatuaggio!

Espanol :

¡Todo un universo en torno al arte del tatuaje!

