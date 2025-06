Colo Poney Vers-sur-Méouge 18 août 2025 07:00

Drôme

Colo Poney Les étoiles Versoises Vers-sur-Méouge Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-18

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-18

Uniquement sur réservation

450€ la semaine tout compris!



Possibilité de faire qu’un jour dans la semaine

.

Les étoiles Versoises

Vers-sur-Méouge 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 88 00 43 stelladelacombe@gmail.com

English :

Reservations only

450? per week all inclusive!



Possibility of doing only one day a week

German :

Nur mit Reservierung

450? pro Woche, alles inklusive!



Möglichkeit, nur einen Tag in der Woche zu buchen

Italiano :

Solo su prenotazione

450? a settimana tutto incluso!



Possibilità di fare un solo giorno della settimana

Espanol :

Sólo con reserva

450? por semana ¡todo incluido!



Posibilidad de hacer sólo un día en la semana

