Coloc’blues Yutz

Coloc’blues

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Ils sont 3, ne se connaissent pas. Ils n’ont pas le choix. Pour s’en sortir, ce sera la colocation. Pas facile avec des caractères bien trempés ! De rebondissements en surprises, à vous de découvrir cet improbable assemblage…Tout public

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

There are 3 of them, they don’t know each other. They have no choice. To get by, they’ll have to share a flat. Not an easy task with such strong characters! From twists to surprises, it’s up to you to discover this unlikely pairing…

