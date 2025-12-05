Coloc’blues Yutz
Coloc’blues Yutz vendredi 5 décembre 2025.
Coloc’blues
Rue de la Pépinière Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:30:00
Ils sont 3, ne se connaissent pas. Ils n’ont pas le choix. Pour s’en sortir, ce sera la colocation. Pas facile avec des caractères bien trempés ! De rebondissements en surprises, à vous de découvrir cet improbable assemblage…Tout public
Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com
English :
There are 3 of them, they don’t know each other. They have no choice. To get by, they’ll have to share a flat. Not an easy task with such strong characters! From twists to surprises, it’s up to you to discover this unlikely pairing…
