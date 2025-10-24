Colombie, La Renaissance des Civilisations Amérindiennes Loft Cinémas Châtellerault
Colombie, La Renaissance des Civilisations Amérindiennes
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-12
Du haut du Cerro de Monserrate, frontière entre le monde sauvage et le monde moderne, le contraste est saisissant. D’un côté la ville de Bogota à l’architecture hispanique riche et colorée, de l’autre les peuples indigènes. En traversant la Colombie et son histoire, partez à la rencontre de populations qui vivent en marge de la société moderne. Elles ont conservé un rythme de vie à l’opposé du nôtre, proche de la nature, arborant des techniques de chasse et d’agriculture ancestrales, une médecine naturelle et un certain nombre de rites, danses et chants quasi chamaniques. .
