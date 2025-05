Colombo de Poulet au Bar Le Carlino – Gardanne, 17 mai 2025 07:00, Gardanne.

Bouches-du-Rhône

Colombo de Poulet au Bar Le Carlino Samedi 17 mai 2025.

À partir de 12h. 10, boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

Le Bar Le Carlino vous propose un repas colombo de poulet fait maison avec animation musicale par le groupe Fitness Free le samedi 17 mai à partir de 12h

Réservation obligatoire jusqu’au jeudi 15 mai sur place ou au 07 71 57 86 18 par SMS .

10, boulevard Bontemps

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 57 86 18

English :

Bar Le Carlino offers a home-cooked chicken colombo meal with musical entertainment by the group Fitness Free on Saturday May 17 from 12 noon

German :

Die Bar Le Carlino bietet Ihnen am Samstag, den 17. Mai ab 12 Uhr ein hausgemachtes Hühnchen-Columbo-Essen mit musikalischer Unterhaltung durch die Gruppe Fitness Free an

Italiano :

Il Bar Le Carlino offre un pranzo a base di pollo al colombo fatto in casa con l’intrattenimento musicale del gruppo Fitness Free sabato 17 maggio a partire dalle 12.00

Espanol :

El Bar Le Carlino ofrece el sábado 17 de mayo, a partir de las 12.00 horas, una comida casera de pollo colombo amenizada musicalmente por el grupo Fitness Free

L’événement Colombo de Poulet au Bar Le Carlino Gardanne a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme de Gardanne