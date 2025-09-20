Colonne Kiosque Antibes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

C’est à Louis XVIII qu’Antibes doit d’avoir été élevée au rang de « Bonne Ville du Royaume de France ». Dans la période qui suit Waterloo (1815) la plus grande confusion règne en France et le peuple ne sait plus très bien s’il est sous le régime napoléonien ou royaliste. Comble pour notre région, le Comté de Nice est autonome et le Roi Victor Emmanuel reprend ses droits par rapport à l’empereur. À la même époque, des troupes autrichiennes et sardes se massent sur le pourtour d’Antibes pourtant protégée par ses remparts. Dans ce contexte, Antibes avec la Garde Républicaine résiste aux envahisseurs. De fait, en offrant cette colonne à Antibes, Louis XVIII ne récompense pas Antibes pour sa fidélité au roi, mais bien pour sa fidélité à la France.

Kiosque Place Nationale, Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

©DAAC DR