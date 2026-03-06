Color Day Limoges

Color Day

Avenue d'Uzurat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Les étudiants STAPS Activité Physique Adaptée et Santé organisent la Color Day , une marche et une course à pied avec de la poudre colorée. L’objectif est de proposer un événement inclusif, ouvert à tous et intergénérationnel, en accueillant des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que des écoliers et collégiens. Un village olympique avec des animations et des surprises sera également installé.

Programme: Accueil à 13h30. Début de la marche à 15h et de la course à 16h. Un t-shirt, de la poudre de couleur et un gouter seront offert.

Inscription sur le site en lien. .

Avenue d'Uzurat Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine colorday.limoges@gmail.com

English : Color Day

