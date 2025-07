COLOR DJ BATTLE FESTIVAL Saint-Laurent-de-la-Salanque

COLOR DJ BATTLE FESTIVAL Saint-Laurent-de-la-Salanque lundi 28 juillet 2025.

COLOR DJ BATTLE FESTIVAL

Avenue de l’Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 16:00:00

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-28

Venez assister à une battle de DJ qui sera suivie après les résultats et remise des pris au set des 3 finalistes….

.

Avenue de l’Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

Join us for a DJ battle, followed by the results and prizes for the 3 finalists….

German :

Erleben Sie einen DJ-Battle, der nach der Bekanntgabe der Ergebnisse und der Verleihung der Preise an die drei Finalisten fortgesetzt wird. ….

Italiano :

Venite a vedere una DJ battle, seguita dai risultati e dai premi per i 3 finalisti….

Espanol :

Ven a ver una batalla de DJs, seguida de los resultados y premios para los 3 finalistas….

L’événement COLOR DJ BATTLE FESTIVAL Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-07-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME