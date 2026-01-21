Color Dole 2026 Parvis des Arquebusiers Dole
Parvis des Arquebusiers 89 Av. de Lahr Dole Jura
Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
2026-04-19
Color Dole , c’est quoi ?
C’est avant tout une marche , sans obligation de chronomètre .
Chez nous il est conseillé de s’amuser ! Pourquoi ?
Car nous ne cherchons pas la performance , mais plutôt l’amusement .
Un circuit , à travers la vieille ville et côté nature sur lequel se décime plusieurs points animés en profitant du patrimoine .
(Fanfare , Artistes , Montgolfière , Zone de poudre Holi , Fresque géante , Mascottes ..)
Un village départ où se trouve une scène principale , avec des Dj’s . Comme dans un festival , avec des effets comme des machines à flammes , feux d’artifices de jours , étincelles froides , un système son Line Array …
Des Stands d’animations orchestré par nos partenaires .
Color Dole , est et restera accessible aux personnes (PMR) à mobilité réduite , aux enfants , à partir de 3 ans , aux plus âgées . Nos événements sont avant tout un moment de fête , de partage , où tout le monde a un rôle de bienveillance à jouer sur les uns et les autres .
Alors rendez-vous en 2026 pour la suite , Magic & Mystic édition n*4
Nous sommes Color Vibes , nous sommes une équipe soudée et bénévole , prendre de son temps n’est pas toujours une tâche facile , mais soyez en sûr , notre plus belle récompense restera vos sourires et votre satisfaction ! .
Parvis des Arquebusiers 89 Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
