Color Fun Run Néons-sur-Creuse 28 juin 2025 19:00

Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Course à pied de 4 km à faire en famille ou enter amis.

Venez vous amuser sur 4 km de course toute en couleur à faire en famille ou ente amis. Soirée DJ. Buvette et restauration sur place. 7 .

Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 19 22 25 51

English :

4 km run for family and friends.

German :

Ein 4-km-Lauf, den man mit der Familie oder mit Freunden absolvieren kann.

Italiano :

Una corsa di 4 km per famiglie e amici.

Espanol :

Una carrera de 4 km para familias y amigos.

