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Color Geus Géus-d’Arzacq

Color Geus Géus-d’Arzacq

Color Geus Géus-d’Arzacq samedi 13 juin 2026.

Ville : 64370 Géus-d'Arzacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 9 9 29 Tarif de base plein tarif

Géus-d’Arzacq

Color Geus

Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Une course fun, conviviale et ouverte à tous ! 4,5 km de bonne humeur, de couleurs et de partage !   .

Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 66 20 

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English : Color Geus

L’événement Color Geus Géus-d’Arzacq a été mis à jour le 2026-05-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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