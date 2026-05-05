Color Geus Géus-d’Arzacq
Color Geus Géus-d’Arzacq samedi 13 juin 2026.
Géus-d’Arzacq
Color Geus
Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une course fun, conviviale et ouverte à tous ! 4,5 km de bonne humeur, de couleurs et de partage ! .
Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 66 20
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English : Color Geus
L’événement Color Geus Géus-d’Arzacq a été mis à jour le 2026-05-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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