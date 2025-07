Color Party Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Color Party Avenue Denis Pauleau Châteaurenard dimanche 20 juillet 2025.

Color Party

Dimanche 20 juillet 2025 de 11h à 14h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-20 11:00:00

fin : 2025-07-20 14:00:00

2025-07-20

Color Party Holy Party, un moment festif et coloré dans les arènes de Châteaurenard Ambiance Dj haut en couleurs.Familles

Une partie de journée colorée, venue tout droit de l’inde…

Un festival des couleurs, Holi, est le plus vibrant de tous les festivals hindous. Il marque la fin de l’hiver en Inde et accueille la saison printanière.



En cette journée festive, les gens jouent avec les couleurs, se rencontrent et se saluent et créent de nouveaux débuts. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Color Party Holy Party, a festive and colorful moment in the arena of Châteaurenard. Colorful Dj atmosphere.

German :

Color Party Holy Party, ein festlicher und farbenfroher Moment in der Arena von Châteaurenard Ambiance Dj farbenfroh.

Italiano :

Color Party Holy Party, un momento di festa e colore nelle arene di Châteaurenard, con una colorata atmosfera da DJ.

Espanol :

Color Party Holy Party, un momento festivo y colorido en los ruedos de Châteaurenard, con un colorido ambiente de DJ.

