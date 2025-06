Color Party Place du Champ Commun Lourdes 21 juin 2025 20:00

Hautes-Pyrénées

Color Party Place du Champ Commun LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Color Party géante samedi 21 juin 2025 à partir de 20h sur la place du Champ Commun à Lourdes.

Ambiance de folie, poudre colorée, DJ set avec Jack Da Bass, et une seule consigne viens habillé en blanc !

Buvettes, bonne humeur et musique non-stop avec Le Cantegril, Les 100 Culottes, Le Palacio et Barcelonne en partenaires.

Place du Champ Commun LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 54

English :

Giant Color Party Saturday June 21, 2025 from 8pm on the Place du Champ Commun in Lourdes.

Crazy atmosphere, colored powder, DJ set with Jack Da Bass, and just one instruction: come dressed in white!

Refreshments, fun and non-stop music with Le Cantegril, Les 100 Culottes, Le Palacio and Barcelonne as partners.

German :

Riesige Color Party am Samstag, den 21. Juni 2025, ab 20 Uhr auf dem Place du Champ Commun in Lourdes.

Verrückte Stimmung, buntes Pulver, DJ-Set mit Jack Da Bass und nur eine Anweisung: Komm in Weiß gekleidet!

Getränke, gute Laune und Musik nonstop mit Le Cantegril, Les 100 Culottes, Le Palacio und Barcelonne als Partner.

Italiano :

Giant Color Party sabato 21 giugno 2025 dalle ore 20.00 sulla Place du Champ Commun a Lourdes.

Atmosfera pazzesca, polvere colorata, DJ set con Jack Da Bass, e una sola regola: venire vestiti di bianco!

Rinfresco, buonumore e musica non-stop con Le Cantegril, Les 100 Culottes, Le Palacio e Barcelonne come partner.

Espanol :

Fiesta gigante del color el sábado 21 de junio de 2025 a partir de las 20.00 horas en la Place du Champ Commun de Lourdes.

Ambiente loco, polvos de colores, DJ set con Jack Da Bass, y una sola regla: ¡venir vestido de blanco!

Refrescos, buen humor y música sin parar con Le Cantegril, Les 100 Culottes, Le Palacio y Barcelonne como colaboradores.

