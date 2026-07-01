AGENDA · Séranvillers-Forenville
Color Run ♂️, City Stade – Séranvillers-Forenville, Séranvillers-Forenville
samedi 11 juillet 2026 · City Stade - Séranvillers-Forenville · Séranvillers-Forenville
Informations pratiques
Color Run ♂️ Samedi 11 juillet, 13h00 City Stade – Séranvillers-Forenville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00
Samedi 11 juillet 2026
De 13h à 18h
City stade à Sérenvillers-Forenville
Au programme : course de 6 km – 5€ par participant
City Stade – Séranvillers-Forenville Rue de Lesdain, 59400 Séranvillers-Forenville Séranvillers-Forenville 59400 Nord Hauts-de-France
Samedi 11 juillet 2026 agglodecambrai