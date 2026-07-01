Color Run ‍♂️, City Stade – Séranvillers-Forenville, Séranvillers-Forenville

Informations pratiques

Color Run ‍♂️ Samedi 11 juillet, 13h00 City Stade – Séranvillers-Forenville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Samedi 11 juillet 2026

De 13h à 18h

City stade à Sérenvillers-Forenville

Au programme : course de 6 km – 5€ par participant

City Stade – Séranvillers-Forenville Rue de Lesdain, 59400 Séranvillers-Forenville Séranvillers-Forenville 59400 Nord Hauts-de-France

Samedi 11 juillet 2026 agglodecambrai