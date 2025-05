Color Run 2025 – Plage de la Méchelle Nancy, 24 mai 2025 10:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Color Run 2025 Plage de la Méchelle Derrière le restaurant « L’Alpha » Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 16:00:00

Date(s) :

2025-05-24

À l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac qui approche, l’Association Addictions France lance les festivités en avance avec un événement festif, coloré et solidaire !

Un run en couleurs, un don en faveur des enfants L’inscription est solidaire et contribue au financement de la recherche contre le cancer pédiatrique.

Programme complet

10h Clean Walk et stands de prévention & animation Sensibilisation aux addictions (notamment au tabac), sport sur ordonnance, yoga, danse rythmée, équipements sportifs, et plus encore !

12h Pause musicale pour se détendre en musique

Pour les inscrits

14h Départ de la course Course ouverte à toutes et tous (parcours de 4,7 km environ)

16h Lancer final de poudre et remise d’un chèque à une association finançant la recherche contre le cancer pédiatrique

Récupérez votre kit (t-shirt, sac, lunettes) le 23 mai 2025 salle Chepfer à la Mairie de Nancy entre 08h30 et 17h.

Inscription sur le site internet. Tarifs préférentiels pour les premiers inscrits.Tout public

15 .

Plage de la Méchelle Derrière le restaurant « L’Alpha »

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

With World No Tobacco Day just around the corner, Association Addictions France is kicking off the festivities early with a festive, colorful and supportive event!

A colorful run, a donation for children: Registration is in solidarity, and contributes to funding paediatric cancer research.

Full program –

10am: Clean Walk and prevention & entertainment stands Addiction awareness (especially tobacco), prescription sports, yoga, rhythmic dance, sports equipment, and more!

12pm: Musical break to relax to the music

For registered participants

2pm: Start of the race ? Race open to all (course approx. 4.7 km)

4pm: Final gunpowder throw and presentation of a cheque to an association funding paediatric cancer research

Pick up your kit (t-shirt, bag, glasses) on May 23, 2025 in the Salle Chepfer at Nancy Town Hall between 8.30am and 5pm.

Registration on the website. Preferential rates for first registrants.

German :

Anlässlich des bevorstehenden Welttags ohne Tabak startet die Association Addictions France die Feierlichkeiten im Voraus mit einer festlichen, farbenfrohen und solidarischen Veranstaltung!

Ein farbenfroher Lauf, eine Spende zugunsten der Kinder Die Anmeldung ist solidarisch und trägt zur Finanzierung der Forschung gegen Kinderkrebs bei.

Vollständiges Programm –

10 Uhr: Clean Walk und Stände mit Präventions- und Unterhaltungsangeboten Aufklärung über Süchte (insbesondere Tabak), Sport auf Rezept, Yoga, rhythmischer Tanz, Sportausrüstung und vieles mehr!

12 Uhr: Musikalische Pause zum Entspannen mit Musik

Für die angemeldeten Teilnehmer

14h: Start des Rennens ? Lauf, der für alle offen ist (Strecke ca. 4,7 km)

16 Uhr: Abschließendes Pulverwerfen und Übergabe eines Schecks an eine Organisation, die die Forschung gegen Kinderkrebs finanziert

Holen Sie Ihr Kit (T-Shirt, Tasche, Brille) am 23. Mai 2025 im Chepfer-Saal des Rathauses von Nancy zwischen 8:30 und 17:00 Uhr ab.

Anmeldung auf der Website. Vorzugspreise für die ersten angemeldeten Personen.

Italiano :

Con la Giornata Mondiale senza Tabacco alle porte, l’Associazione Addictions France dà inizio ai festeggiamenti con un evento festoso, colorato e solidale!

Una corsa colorata, una donazione per i bambini: L’iscrizione è a favore dei bambini e contribuisce a finanziare la ricerca sul cancro pediatrico.

Programma completo

ore 10: Camminata pulita e stand di prevenzione e intrattenimento sensibilizzazione sulle dipendenze (in particolare dal tabacco), prescrizione di sport, yoga, danza ritmica, attrezzature sportive e molto altro!

ore 12: pausa musicale per rilassarsi e godersi la musica

Per i partecipanti registrati:

ore 14.00: Inizio della corsa? Gara aperta a tutti (circa 4,7 km)

ore 16.00: Lancio finale della polvere da sparo e consegna di un assegno a un ente di beneficenza che finanzia la ricerca sul cancro pediatrico

Ritiro del kit (maglietta, borsa, occhiali) il 23 maggio 2025 nella Salle Chepfer del Municipio di Nancy tra le 8.30 e le 17.00.

Iscrizioni sul sito web. Tariffe preferenziali per i primi iscritti.

Espanol :

Con el Día Mundial Sin Tabaco a la vuelta de la esquina, la Asociación Adicciones Francia se adelanta a la celebración con un acto festivo, colorista y solidario

Una carrera llena de color, una donación para los niños: La inscripción es a beneficio de los niños y contribuye a financiar la investigación del cáncer pediátrico.

Programa completo

10h: Paseo limpio y stands de prevención y animación Sensibilización sobre las adicciones (en particular el tabaco), deportes con receta, yoga, danza rítmica, material deportivo y ¡mucho más!

12h: Pausa musical para relajarse y disfrutar de la música

Para los participantes inscritos

14.00 h: Inicio de la carrera ? Carrera abierta a todos (aprox. 4,7 km)

16.00 h: Lanzamiento final de la pólvora y entrega de un cheque a una organización benéfica que financia la investigación del cáncer pediátrico

Recoge tu kit (camiseta, bolsa, gafas) el 23 de mayo de 2025 en la Salle Chepfer del Ayuntamiento de Nancy entre las 8.30 y las 17.00 horas.

Inscripciones en la página web. Tarifas preferentes para los primeros inscritos.

L’événement Color Run 2025 Nancy a été mis à jour le 2025-05-07 par DESTINATION NANCY