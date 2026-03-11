Color Run 2026

Parc du Fresne Renazé Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Color Run arrive à Renazé !

Le 26 avril 2026 à 9h30, la Chouette Assoc organise une course en couleurs solidaire au parc du Fresne à Renazé. Une matinée festive où l’on court, on marche, on rit … et où l’on finit recouvert de poudre colorée dans une ambiance conviviale ouverte à tous.

Les fonds récoltés lors de cet évènement seront reversés pour soutenir Louise et Zoé, deux enfants qui ont besoin de nous.

Nous aurons également la chance d’accueillir Andy Birée, athlète handisport originaire de Laval, paracycliste en handbike et vice-champion de France 2024, qui sera présent pour soutenir cette journée solidaire.

Evènement ouvert à tous coureurs, marcheurs, familles, amis…

L’important est de participer et de partager un moment de solidarité.

Inscription via Helloasso .

Parc du Fresne Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire lachouetteassociation@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Color Run 2026 Renazé a été mis à jour le 2026-03-11 par SUD MAYENNE