Color Run à la MFR Combeaufontaine
Color Run à la MFR Combeaufontaine samedi 25 avril 2026.
Color Run à la MFR
Gymnase de Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
La MFR de Combeaufontaine organise une Color Run. Run for Egality !
Préparez-vous pour une course pleine de couleurs et de bonne humeur.
Distribution des dossards à 9h30, départ de la course à 10h30
Deux parcours au départ du gymnase de Combeaufontaine
• 5 km 5 €
• 10 km 10 €
Inscription par téléphone.
Un marché de producteur sera présent pendant l’évènement. .
Gymnase de Combeaufontaine Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 10 48
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English : Color Run à la MFR
L’événement Color Run à la MFR Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-03-20 par JUSSEY TOURISME