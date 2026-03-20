Color Run à la MFR

Gymnase de Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

La MFR de Combeaufontaine organise une Color Run. Run for Egality !

Préparez-vous pour une course pleine de couleurs et de bonne humeur.

Distribution des dossards à 9h30, départ de la course à 10h30

Deux parcours au départ du gymnase de Combeaufontaine

• 5 km 5 €

• 10 km 10 €

Inscription par téléphone.

Un marché de producteur sera présent pendant l’évènement. .

Gymnase de Combeaufontaine Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 10 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Color Run à la MFR

L’événement Color Run à la MFR Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-03-20 par JUSSEY TOURISME