Color Run – AJR, Noyelles-sur-Escaut, Noyelles-sur-Escaut
Color Run – AJR, Noyelles-sur-Escaut, Noyelles-sur-Escaut mardi 7 juillet 2026.
Color Run – AJR Mardi 7 juillet, 09h00 Noyelles-sur-Escaut Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T10:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T10:00:00+02:00
️ Le 11/07
Noyelles-sur -Escaut
Noyelles-sur-Escaut Noyelles-sur-Escaut Noyelles-sur-Escaut 59159 Nord Hauts-de-France
️ Le 11/07