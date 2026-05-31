Color Run – AJR, Noyelles-sur-Escaut, Noyelles-sur-Escaut

Color Run – AJR Mardi 7 juillet, 09h00 Noyelles-sur-Escaut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T10:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T10:00:00+02:00

️ Le 11/07

Noyelles-sur -Escaut

Noyelles-sur-Escaut Noyelles-sur-Escaut Noyelles-sur-Escaut 59159 Nord Hauts-de-France

️ Le 11/07