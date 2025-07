Color Run Angoulême

Color Run Angoulême samedi 13 septembre 2025.

Color Run

Parc de Frégeneuil Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Partagez un moment festif et haut en couleurs autour d’un parcours de 5 km (2 boucles de 2,5 km), accessible à tous petits et grands, en famille ou entre amis.



À chaque kilomètre, un lancer de poudre colorée vous attend !

Parc de Frégeneuil Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine admin@aufildesfemmes.fr

English :

Share a festive and colorful moment around a 5 km course (2 loops of 2.5 km), accessible to all: young and old, with family or friends.



At every kilometer, a coloured powder throw awaits you!

German :

Erleben Sie einen festlichen und farbenfrohen Moment auf einer 5 km langen Strecke (2 Schleifen à 2,5 km), die für alle zugänglich ist: Groß und Klein, mit der Familie oder mit Freunden.



Nach jedem Kilometer wartet ein Wurf mit buntem Pulver auf Sie!

Italiano :

Condividete un momento di festa e di colore su un percorso di 5 km (2 anelli da 2,5 km), accessibile a tutti: grandi e piccini, con la famiglia o con gli amici.



Ad ogni chilometro vi aspetta un lancio di polvere colorata!

Espanol :

Comparta un momento festivo y colorido en torno a un recorrido de 5 km (2 vueltas de 2,5 km), accesible a todos: jóvenes y mayores, en familia o con amigos.



En cada kilómetro te espera un lanzamiento de polvos de colores

