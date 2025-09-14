Color Run Autrey-lès-Gray

Color Run Autrey-lès-Gray dimanche 14 septembre 2025.

Color Run

Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Les sapeurs pompiers d’Autrey les Gray sont heureux de vous inviter à partager leur 3ème édition de course/marche colorée COLOR RUN !

Au programme retrait kit coureur à 9h30

Échauffement en musique dans la cour du Château à 10h15

Début de la course à 10h30

T-shirt blanc conseillé .

Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 20 67 05

