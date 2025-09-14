Color Run Autrey-lès-Gray
Color Run Autrey-lès-Gray dimanche 14 septembre 2025.
Color Run
Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Les sapeurs pompiers d’Autrey les Gray sont heureux de vous inviter à partager leur 3ème édition de course/marche colorée COLOR RUN !
Au programme retrait kit coureur à 9h30
Échauffement en musique dans la cour du Château à 10h15
Début de la course à 10h30
T-shirt blanc conseillé .
Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 20 67 05
