Charroux

Color run

Salle polyvalente Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

LE COLOR RUN DU HBC CHARROUX ARRIVE !

Préparez-vous pour 5 km de fun, de couleurs et de bonne humeur !

Un parcours festif et accessible à tous, avec

– Poudre colorée

– Musique

– Ambiance garantie

Et pour prolonger la fête, profitez du Pack Color Run + Repas

La course sera suivie du repas de la Fête du Hand ! .

Salle polyvalente Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Color run

L’événement Color run Charroux a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou