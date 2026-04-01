Color run Charroux
Color run Charroux samedi 18 avril 2026.
Charroux
Color run
Salle polyvalente Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
LE COLOR RUN DU HBC CHARROUX ARRIVE !
Préparez-vous pour 5 km de fun, de couleurs et de bonne humeur !
Un parcours festif et accessible à tous, avec
– Poudre colorée
– Musique
– Ambiance garantie
Et pour prolonger la fête, profitez du Pack Color Run + Repas
La course sera suivie du repas de la Fête du Hand ! .
Salle polyvalente Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Color run
L’événement Color run Charroux a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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