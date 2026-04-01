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Color run Charroux

Color run Charroux

Color run Charroux samedi 18 avril 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 86250 Charroux

Département : Vienne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Charroux

Color run

Salle polyvalente Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

LE COLOR RUN DU HBC CHARROUX ARRIVE !

Préparez-vous pour 5 km de fun, de couleurs et de bonne humeur !

Un parcours festif et accessible à tous, avec
– Poudre colorée
– Musique
– Ambiance garantie

Et pour prolonger la fête, profitez du Pack Color Run + Repas

La course sera suivie du repas de la Fête du Hand !   .

Salle polyvalente Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Color run

L’événement Color run Charroux a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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