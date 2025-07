Color Run Courtenay

Color Run Courtenay samedi 12 juillet 2025.

Color Run

1 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-12 15:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

La Color Run de Courtenay est de retour pour une

édition mémorable !

COLOR RUN

édition mémorable ! Au programme Zumba,

course, Holi Time, chorégraphies, repas,

concerts, animations musicales. Ne manquez

pas cet événement plein de couleurs, de fun et de

convivialité ! 15 .

1 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 45 87 91 61

English :

The Color Run de Courtenay is back for another

memorable edition!

German :

Der Courtenay Color Run ist wieder da für eine

denkwürdige Ausgabe!

Italiano :

La Color Run de Courtenay è tornata per una nuova

edizione!

Espanol :

La Color Run de Courtenay vuelve en otra

edición

