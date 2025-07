Color Run Crèvecœur-le-Grand

Color Run Crèvecœur-le-Grand dimanche 21 septembre 2025.

Color Run

Place de l’Hôtel de Ville Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 5 – 5 – 5

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Préparez-vous à vivre une course festive et pleine de couleurs, idéale pour tous les âges et tous les niveaux. Avant le départ, laissez-vous emporter par un échauffement en musique animé par Annaëlle de la compagnie Double Sens — de quoi faire le plein d’énergie et de bonne humeur !

Organisateur La Pause Crépicordienne 5 .

Place de l’Hôtel de Ville Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 6 83 59 53 49

