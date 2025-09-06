Color Run de l’amicale des pompiers de Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe
Color Run de l’amicale des pompiers de Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe samedi 6 septembre 2025.
Color Run de l’amicale des pompiers de Villers-Saint-Christophe
Villers-Saint-Christophe Aisne
Tarif : 9 – 9 –
9
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
COLOR RUN VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE
Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Villers-Saint-Christophe
Samedi 6 septembre 2025, rendez-vous à 16h30 place de la Mairie à Villers-Saint-Christophe.
Prépare-toi à courir ou marcher sous un déluge de couleurs !
Que tu sois sportif ou non, jeune ou moins jeune, viens t’amuser, te dépenser et soutenir les pompiers dans une ambiance festive et pleine de bonne humeur !
Au programme
– Course accessible à tous (5km)
– Poudre colorée
– Musique
– Buvette et restauration sur place
– Ambiance conviviale garantie !
N’oublie pas ton plus beau déguisement pour encore plus de fun !
Réservation & paiements obligatoires sur https://www.helloasso.com/…/eve…/color-run-du-06-09-2025
Tarif 9€.
Inscriptions jusqu’au 25/08/2025. 9 .
Villers-Saint-Christophe 02590 Aisne Hauts-de-France amicale-pompiers-vsc@outlook.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Color Run de l’amicale des pompiers de Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe a été mis à jour le 2025-08-12 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois