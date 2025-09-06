Color Run de l’amicale des pompiers de Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe

COLOR RUN VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE

Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Villers-Saint-Christophe

Samedi 6 septembre 2025, rendez-vous à 16h30 place de la Mairie à Villers-Saint-Christophe.

Prépare-toi à courir ou marcher sous un déluge de couleurs !

Que tu sois sportif ou non, jeune ou moins jeune, viens t’amuser, te dépenser et soutenir les pompiers dans une ambiance festive et pleine de bonne humeur !

Au programme

– Course accessible à tous (5km)

– Poudre colorée

– Musique

– Buvette et restauration sur place

– Ambiance conviviale garantie !

N’oublie pas ton plus beau déguisement pour encore plus de fun !

Réservation & paiements obligatoires sur https://www.helloasso.com/…/eve…/color-run-du-06-09-2025

Tarif 9€.

Inscriptions jusqu’au 25/08/2025. 9 .

Villers-Saint-Christophe 02590 Aisne Hauts-de-France amicale-pompiers-vsc@outlook.fr

