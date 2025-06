Color run de Noyelles-Godault Noyelles-Godault 21 juin 2025 07:00

Pour la seconde fois à Noyelles-Godault, la Color Run en partenariat avec le Running Club Noyelles Godault !

Au programme 5 km de course festive et colorée, au départ du stade Jean Bouin à 16h, avec un parcours autour du terril.

Pensez à venir avec un tee-shirt blanc et une paire de lunettes pour profiter pleinement de l’expérience ! .

English :

For the second time in Noyelles-Godault, the Color Run in partnership with the Running Club Noyelles Godault!

German :

Zum zweiten Mal findet in Noyelles-Godault der Color Run in Zusammenarbeit mit dem Running Club Noyelles Godault statt!

Italiano :

Per la seconda volta a Noyelles-Godault, la Color Run in collaborazione con il Running Club Noyelles Godault!

Espanol :

Por segunda vez en Noyelles-Godault, ¡la Carrera de Colores en colaboración con el Running Club Noyelles Godault!

