Color Run de Saucats ! La marche solidaire Complexe Culturel et Sportif de la Ruche Saucats

Informations pratiques

Saucats

Color Run de Saucats ! La marche solidaire

Complexe Culturel et Sportif de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le Comité des Fêtes de Saucats lance son premier Color Run !

Nous sommes heureux de vous donner rendez-vous pour notre tout premier Color Run, le samedi 17 octobre 2026, sur le site de La Ruche à Saucats.

Et pour cette première édition, nous sommes particulièrement fiers de placer cette journée sous les couleurs d’Octobre Rose.

Marcher, partager… et soutenir une belle cause

À travers cette initiative, le Comité des Fêtes souhaite apporter, à son échelle, sa contribution à une cause qui nous tient à cœur.

5 kilomètres de convivialité, de couleurs et de bonne humeur, au profit de la Ligue contre le cancer de Gironde !

À notre connaissance, il s’agira du troisième Color Run organisé en Gironde, après ceux de Talence et de Bordeaux.

Un Color Run, c’est quoi ?

C’est une marche festive et non chronométrée d’environ 5 kilomètres. .

Complexe Culturel et Sportif de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 33 15 00 cdfsaucats33650@gamil.com

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English : Color Run de Saucats ! La marche solidaire

L’événement Color Run de Saucats ! La marche solidaire Saucats a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme