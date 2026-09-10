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Color Run de Saucats ! La marche solidaire Complexe Culturel et Sportif de la Ruche Saucats

samedi 17 octobre 2026 · Complexe Culturel et Sportif de la Ruche · Saucats

Color Run de Saucats ! La marche solidaire Complexe Culturel et Sportif de la Ruche Saucats

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Complexe Culturel et Sportif de la Ruche
Adresse
1 Allée Montesquieu
Ville
33650 Saucats
Département
Gironde
Tarif

Saucats

Color Run de Saucats ! La marche solidaire

Complexe Culturel et Sportif de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Le Comité des Fêtes de Saucats lance son premier Color Run !

Nous sommes heureux de vous donner rendez-vous pour notre tout premier Color Run, le samedi 17 octobre 2026, sur le site de La Ruche à Saucats.
Et pour cette première édition, nous sommes particulièrement fiers de placer cette journée sous les couleurs d’Octobre Rose.
Marcher, partager… et soutenir une belle cause
À travers cette initiative, le Comité des Fêtes souhaite apporter, à son échelle, sa contribution à une cause qui nous tient à cœur.
5 kilomètres de convivialité, de couleurs et de bonne humeur, au profit de la Ligue contre le cancer de Gironde !
À notre connaissance, il s’agira du troisième Color Run organisé en Gironde, après ceux de Talence et de Bordeaux.
Un Color Run, c’est quoi ?
C’est une marche festive et non chronométrée d’environ 5 kilomètres.   .

Complexe Culturel et Sportif de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 33 15 00  cdfsaucats33650@gamil.com

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English : Color Run de Saucats ! La marche solidaire

L’événement Color Run de Saucats ! La marche solidaire Saucats a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme

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