Color Run des écoliers Place de la mairie Bouhet
Color Run des écoliers Place de la mairie Bouhet dimanche 31 mai 2026.
Bouhet
Color Run des écoliers
Place de la mairie 5 place de la Poste Bouhet Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’AP3E organise la Color Run des écoliers avec 2 parcours pour enfants et adultes !
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Place de la mairie 5 place de la Poste Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine evenement.ap3e@gmail.com
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English :
AP3E is organizing the Schoolchildren’s Color Run with 2 courses for children and adults!
L’événement Color Run des écoliers Bouhet a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin