Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Color Run des écoliers Place de la mairie Bouhet

Color Run des écoliers Place de la mairie Bouhet dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 5 place de la Poste

Ville : 17540 Bouhet

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 10 10 10

Bouhet

Color Run des écoliers

Place de la mairie 5 place de la Poste Bouhet Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

L’AP3E organise la Color Run des écoliers avec 2 parcours pour enfants et adultes !
  .

Place de la mairie 5 place de la Poste Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   evenement.ap3e@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AP3E is organizing the Schoolchildren’s Color Run with 2 courses for children and adults!

L’événement Color Run des écoliers Bouhet a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin