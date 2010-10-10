Color Run des écoliers Place de la mairie Bouhet

Bouhet

Color Run des écoliers

Place de la mairie 5 place de la Poste Bouhet Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’AP3E organise la Color Run des écoliers avec 2 parcours pour enfants et adultes !

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Place de la mairie 5 place de la Poste Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine evenement.ap3e@gmail.com

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English :

AP3E is organizing the Schoolchildren’s Color Run with 2 courses for children and adults!

L’événement Color Run des écoliers Bouhet a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin