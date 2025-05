Color Run ESC 2025 – Venette, 24 mai 2025 12:30, Venette.

Oise

Color Run ESC 2025 Rue des Martyrs Venette Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 12:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Rejoignez-nous pour une explosion de couleurs et de solidarité !

Participez à notre COLOR RUN le samedi 24 mai 2025 et courez pour une cause qui fait la différence ! Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Mila, la coccinelle de l’espoir, qui accompagne et soutient les enfants atteints d’un cancer.

On s’occupe de tout ! À votre inscription, vous recevrez

Un t-shirt officiel de l’événement

Une paire de lunettes pour protéger vos yeux

Un sachet de poudre colorée pour vous faire briller

Rendez-vous à la Salle des sports de Venette (Rue des Martyrs)

Distribution des kits à partir de 12h30

Départ de la course prévu aux alentours de 14h

Prêt(e) à courir pour une bonne cause tout en vous amusant ? Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez l’aventure COLOR RUN 2025 !

Attention, places limitées ! (Non remboursables) .

Rue des Martyrs

Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 16 44 04 00 color.run.escc@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Color Run ESC 2025 Venette a été mis à jour le 2025-05-07 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme