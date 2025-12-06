Color run et 1er bal des pompiers

Montbazens Aveyron

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Color run de 6 km, à partir de 17 h. Restauration sur place saucisses/frites. 8 euros, 12 euros avec le repas. Inscriptions 06 88 34 84 32. Poursuivez votre soirée avec le 1er bal des pompiers avec No Réso et Malt 3. Rendez-vous à la salle de specta

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 88 34 84 32

English :

6 km Color run, from 5 pm. Sausage and French fries available. 8 euros, 12 euros with meal. Registration 06 88 34 84 32. Continue your evening with the 1st Firefighters’ Ball with No Réso and Malt 3. Meet at the Salle de Specta

German :

6 km langer Color Run, ab 17 Uhr. Verpflegung vor Ort Würstchen/Pommes frites. 8 Euro, 12 Euro mit dem Essen. Anmeldungen 06 88 34 84 32. Setzen Sie Ihren Abend mit dem 1. Feuerwehrball mit No Réso und Malt 3 fort. Treffpunkt im Zuschauerraum

Italiano :

6 km di Color Run, dalle 17.00. Salsiccia e patatine disponibili. 8 euro, 12 euro con pasto. Iscrizioni 06 88 34 84 32. Continuate la vostra serata con il 1° Ballo dei Vigili del Fuoco con No Réso e Malt 3. Appuntamento alla Salle de Specta

Espanol :

Carrera de colores de 6 km, a partir de las 17.00 horas. Salchichas y patatas fritas disponibles. 8 euros, 12 euros con comida. Inscripciones 06 88 34 84 32. Continúe la velada con el 1er Baile de los Bomberos con No Réso y Malta 3. Cita en la Salle de Specta

L’événement Color run et 1er bal des pompiers Montbazens a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)