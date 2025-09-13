Color run et grande braderie des commerçants Gisors

Color run et grande braderie des commerçants

5 Rue des Fontaines Gisors Eure

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Vous l’avez appréciée l’année dernière et vous l’avez redemandée. C’est avec grand plaisir que Anim’tavil organise la troisième édition de la Color Run et de la grande braderie des commerçants dans les rues du centre-ville de Gisors.

Rendez-vous à 10h au parc environnemental Frédéric Passy pour 4km de course, des explosions de couleurs à chaque virage et des fous rires garantis. À partir de 9h30, rendez-vous gratuitement chez vos commerçants du centre-ville pour la grande braderie. .

5 Rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 08 91 08 46 animtavil@gmail.com

