Color run Cité des sports Fameck

Color run Cité des sports Fameck dimanche 7 septembre 2025.

Color run

Cité des sports 7A rue Saint Exupéry Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Course ou marche de 6 kms avec 5 étapes colorées ! Saupoudrage de poudres colorées pour se transformer en arc en ciel à l’arrivée !

Participez à la Color Run de la ville de Fameck, un parcours festif et accessible de 5 kilomètres à parcourir en famille ou entre amis. Venez marcher ou courir dans une ambiance joyeuse et colorée grâce aux jets de poudre multicolores. Plusieurs stands de restauration seront prévus sur place pour vous régaler tout au long de la journée. Pour toute inscription réalisée avant le 5 août 2025, la taille et la disponibilité du t-shirt sont garanties. Après cette date, les tailles et les quantités seront limitées. Retrait des t-shirts au Pôle Jeunesse et Sport, 7B rue Saint-Exupéry à Fameck. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.Tout public

15 .

Cité des sports 7A rue Saint Exupéry Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 34 servicesport@ville-fameck.fr

English :

6 km run or walk with 5 colorful stages! Sprinkled with colorful powders to turn into a rainbow at the finish!

Take part in the Color Run for the town of Fameck, a festive and accessible 5-kilometer course to run with family or friends. Come and walk or run in a cheerful, colorful atmosphere, thanks to multicolored powder sprays. Several food stalls will be set up on site to keep you entertained throughout the day. For registrations made before August 5, 2025, T-shirt size and availability are guaranteed. After this date, sizes and quantities will be limited. T-shirts can be collected from the Pôle Jeunesse et Sport, 7B rue Saint-Exupéry, Fameck. All profits will be donated to the Telethon.

German :

6 km Laufen oder Gehen mit 5 bunten Etappen! Bestäube dich mit farbigem Puder, um dich bei der Ankunft in einen Regenbogen zu verwandeln!

Nehmen Sie am Color Run der Stadt Fameck teil, einer festlichen und barrierefreien Strecke von 5 Kilometern, die Sie mit der Familie oder mit Freunden zurücklegen können. Gehen oder laufen Sie in einer fröhlichen und dank der bunten Pulverdüsen farbenfrohen Atmosphäre. Vor Ort gibt es mehrere Essensstände, an denen Sie sich den ganzen Tag über kulinarisch verwöhnen lassen können. Für alle Anmeldungen, die vor dem 5. August 2025 erfolgen, werden Größe und Verfügbarkeit des T-Shirts garantiert. Nach diesem Datum werden Größe und Verfügbarkeit begrenzt sein. Die T-Shirts können im Pôle Jeunesse et Sport, 7B rue Saint-Exupéry in Fameck, abgeholt werden. Der gesamte Erlös wird an den Téléthon gespendet.

Italiano :

Una corsa o passeggiata di 6 km con 5 tappe colorate! Cosparsi di polveri colorate, al traguardo sarete trasformati in un arcobaleno!

Partecipate alla Color Run per la città di Fameck, un percorso di 5 km festoso e accessibile da percorrere con la famiglia o gli amici. Venite a camminare o a correre in un’atmosfera allegra e colorata grazie agli spruzzi di polvere multicolore. Sul posto saranno presenti diversi stand gastronomici che vi intratterranno per tutta la giornata. Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 5 agosto 2025 sono garantite la taglia e la disponibilità delle magliette. Dopo questa data, le taglie e le quantità saranno limitate. Le magliette possono essere ritirate presso il Pôle Jeunesse et Sport, 7B rue Saint-Exupéry, Fameck. L’intero ricavato sarà devoluto a Téléthon.

Espanol :

Una carrera o marcha de 6 km con 5 etapas llenas de color Espolvoreado con polvos de colores, ¡te transformarás en un arco iris al llegar a la meta!

Participe en la Carrera de Colores por la ciudad de Fameck, un recorrido festivo y accesible de 5 kilómetros para correr en familia o con amigos. Venga a caminar o a correr en un ambiente alegre y colorido gracias a los aerosoles de polvo multicolor. Habrá varios puestos de comida en el lugar para mantenerle entretenido durante todo el día. Todas las inscripciones realizadas antes del 5 de agosto de 2025 tienen garantizada la talla y la disponibilidad de camisetas. Después de esta fecha, las tallas y las cantidades serán limitadas. Las camisetas pueden recogerse en el Pôle Jeunesse et Sport, 7B rue Saint-Exupéry, Fameck. Todos los beneficios se donarán al Téléthon.

L’événement Color run Fameck a été mis à jour le 2025-08-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME