COLOR RUN Cité des Sports Fameck

Fameck

COLOR RUN

Cité des Sports 7B rue St Exupéry Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 10:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La Ville de Fameck vous invite à participer à la Color Run, une course festive et accessible à tous, placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. Au fil d’un parcours ponctué de nuages de couleurs, petits et grands partageront un moment unique mêlant sport, musique et animations dans une ambiance dynamique et joyeuse.

Ouverte dès le plus jeune âge, cette course non chronométrée privilégie le plaisir de courir ensemble et de vivre une expérience ludique en plein air. Chaque participant est équipé pour profiter pleinement de l’événement et repartir avec des souvenirs hauts en couleurs.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.Tout public

15 .

Cité des Sports 7B rue St Exupéry Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 6 34 62 38 59

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English :

The town of Fameck invites you to take part in the Color Run, a festive race open to all, with an emphasis on good humor and conviviality. Along a course punctuated by clouds of color, young and old alike will share a unique moment combining sport, music and entertainment in a dynamic and joyful atmosphere.

Open to young and old alike, this non-timed race focuses on the pleasure of running together and enjoying a fun outdoor experience. Each participant is equipped to take full advantage of the event and leave with colorful memories.

Places are limited, so registration is compulsory.

L’événement COLOR RUN Fameck a été mis à jour le 2026-05-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME