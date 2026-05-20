Color run Stade de foot de Foucherans Foucherans
Color run Stade de foot de Foucherans Foucherans samedi 27 juin 2026.
Foucherans
Color run
Stade de foot de Foucherans Rue du Stade Foucherans Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
?? Color Run à Foucherans 27 Juin 2026 ???????
Préparez-vous à courir, marcher, rire et surtout… vous couvrir de couleurs !
La Color Run de Foucherans arrive le samedi 27 juin 2026 pour une journée festive, sportive et ouverte à tous.
Au programme
? Un parcours accessible à tous (amis, familles, enfants, sportifs ou non)
?? Des jets de poudre colorée tout au long du parcours
?? Une ambiance musicale et conviviale
?? Des moments fun et des souvenirs inoubliables
Que vous veniez pour le sport, pour le fun ou simplement pour partager un bon moment, la Color Run est l’événement parfait pour démarrer l’été dans la bonne humeur !
Code promo valable jusqu’au 30 mars, 20% de réduction PROMO2026
?? Lieu Foucherans
?? Date Samedi 27 juin 2026
?? Dress code T-shirt blanc conseillé… il ne le restera pas longtemps ! .
Stade de foot de Foucherans Rue du Stade Foucherans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 08 21 89 guyonanais@hotmail.fr
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English : Color run
L’événement Color run Foucherans a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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