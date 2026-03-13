COLOR RUN FRANOIS rue du Clousey Franois

COLOR RUN FRANOIS

rue du Clousey Complexe sportif de Franois Franois Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Préparez vos baskets et votre t-shirt blanc pour une journée sportive, festive et colorée organisée par l’APE de l’école de Franois au profit des projets et activités des enfants de l’école.

Au programme:

Deux parcours au choix 3 km ou 5 km

Marche ou course, chacun avance à son rythme

Échauffement collectif avant le départ

Animations et surprises colorées tout au long du parcours

Arrivée finale en apothéose de couleurs

Après la course:

La journée continue dans une ambiance conviviale

Possibilité de repas sur place

Après-midi multi-activités pour les enfants

foot

badminton

ping-pong

jeux en bois

Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, dans la limite des places disponibles.

Conseil venez avec un t-shirt blanc pour profiter pleinement des couleurs !

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment festif, sportif et convivial en famille ou entre amis ! .

rue du Clousey Complexe sportif de Franois Franois 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté apefranois@gmail.com

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English : COLOR RUN FRANOIS

L’événement COLOR RUN FRANOIS Franois a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON