COLOR RUN FRANOIS rue du Clousey Franois
COLOR RUN FRANOIS rue du Clousey Franois dimanche 26 avril 2026.
COLOR RUN FRANOIS
rue du Clousey Complexe sportif de Franois Franois Doubs
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Préparez vos baskets et votre t-shirt blanc pour une journée sportive, festive et colorée organisée par l’APE de l’école de Franois au profit des projets et activités des enfants de l’école.
Au programme:
Deux parcours au choix 3 km ou 5 km
Marche ou course, chacun avance à son rythme
Échauffement collectif avant le départ
Animations et surprises colorées tout au long du parcours
Arrivée finale en apothéose de couleurs
Après la course:
La journée continue dans une ambiance conviviale
Possibilité de repas sur place
Après-midi multi-activités pour les enfants
foot
badminton
ping-pong
jeux en bois
Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, dans la limite des places disponibles.
Conseil venez avec un t-shirt blanc pour profiter pleinement des couleurs !
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment festif, sportif et convivial en famille ou entre amis ! .
rue du Clousey Complexe sportif de Franois Franois 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté apefranois@gmail.com
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English : COLOR RUN FRANOIS
L’événement COLOR RUN FRANOIS Franois a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON