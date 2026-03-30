Color Run

A proximité de la salle des fêtes Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Boucle de 5 km avec encore plus d’obstacles et de poudres

Buvette et restauration

Retrait des kits de 13h à 14h30

Inscription uniquement sur internet avant le 10 mai 2026 .

A proximité de la salle des fêtes Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 85 76 33

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English :

L’événement Color Run Le Pailly a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne Vannerie-Amance