Color Run Le Pailly
Color Run Le Pailly samedi 30 mai 2026.
Color Run
A proximité de la salle des fêtes Le Pailly Haute-Marne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Boucle de 5 km avec encore plus d’obstacles et de poudres
Buvette et restauration
Retrait des kits de 13h à 14h30
Inscription uniquement sur internet avant le 10 mai 2026 .
A proximité de la salle des fêtes Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 85 76 33
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English :
L’événement Color Run Le Pailly a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne Vannerie-Amance