Color Run Les « Rues Bancs roses » de Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 5 octobre 2025.

Stade de rugby Jean Pauquet Barbezieux-Saint-Hilaire

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Pour la 5ème année, Sport Santé, soutenu par la mairie de Barbezieux Saint Hilaire, organise dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une course et une marche. Inscription sur place.

Stade de rugby Jean Pauquet Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 45 37 00 sportsantecharente@gmail.com

English : Color Run Les « Rues Bancs roses » de Barbezieux-Saint-Hilaire

For the 4th year, Sport Santé, with the support of Barbezieux Saint Hilaire town council, is organising a run and a walk as part of Pink October, the month to raise awareness of breast cancer screening. Registration on site.

German : Color Run Les « Rues Bancs roses » de Barbezieux-Saint-Hilaire

Zum fünften Mal organisiert Gesundheitssport, unterstützt vom Bürgermeisteramt von Barbezieux Saint Hilaire, im Rahmen des Rosa Oktobers, dem Monat der Sensibilisierung für die Brustkrebsvorsorge, einen Lauf und eine Wanderung. Anmeldung vor Ort.

Italiano : Color Run Les « Rues Bancs roses » de Barbezieux-Saint-Hilaire

Per il 5° anno, Sport Santé, con il sostegno del Comune di Barbezieux Saint Hilaire, organizza una corsa e una camminata nell’ambito di Ottobre Rosa, il mese di sensibilizzazione allo screening del cancro al seno. Iscrizioni sul posto.

Espanol : Color Run Les « Rues Bancs roses » de Barbezieux-Saint-Hilaire

Por 5º año, Sport Santé, con el apoyo del Ayuntamiento de Barbezieux Saint Hilaire, organiza una carrera y una marcha en el marco del Octubre Rosa, mes de sensibilización a la detección del cáncer de mama. Inscripciones in situ.

