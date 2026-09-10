Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Color Run – Les « Rues Bancs roses » pour Octobre Rose

Stade de rugby Jean Pauquet Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Pour la 5ème année, Sport Santé, soutenu par la mairie de Barbezieux Saint Hilaire, organise dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une course et une marche. Inscription sur place.

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Stade de rugby Jean Pauquet Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 45 37 00 sportsantecharente@gmail.com

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English : Color Run – Les « Rues Bancs roses » pour Octobre Rose

For the 4th year, Sport Santé, with the support of Barbezieux Saint Hilaire town council, is organising a run and a walk as part of Pink October, the month to raise awareness of breast cancer screening. Registration on site.

L’événement Color Run – Les « Rues Bancs roses » pour Octobre Rose Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente