Montaulin

Color Run

Place de la Mairie Montaulin Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 13:30:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Il s’agit d’une course non chronométrée dont l’objectif est simple arriver le plus coloré possible !

Deux parcours sont proposés, au choix, en courant ou en marchant 2 km ou 4,9 km.



Au départ, chaque participant recevra un kit comprenant un sac, une paire de lunettes de protection, un sachet de poudre colorée Holi, une collation ainsi qu’une bouteille d’eau.



Un moment ludique et accessible à tous, à partager en famille ou entre amis ! .

Place de la Mairie Montaulin 10270 Aube Grand Est +33 6 10 45 50 85 assoa2rm@gmail.com

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English :

L’événement Color Run Montaulin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne