Color Run Pink Amfreville
samedi 17 octobre 2026 · Amfreville
Informations pratiques
Amfreville
Color Run Pink
Le plain Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 13:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez nombreuses et nombreux participer à la Color Run Pink ! Un après-midi haut en couleur vous attend, avec un vide-dressing, la présence d’un coiffeur-perruquier et de la restauration sur place. Un rendez-vous festif et solidaire à ne pas manquer !
Venez nombreuses et nombreux participer à la Color Run Pink ! Une course et un après-midi haut en couleur vous attendent, avec un vide-dressing, la présence d’un coiffeur-perruquier et de la restauration sur place. Un rendez-vous festif et solidaire à ne pas manquer ! .
Le plain Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 70 34
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English : Color Run Pink
We hope to see lots of you at the Pink Color Run! A colourful afternoon awaits you, featuring a clothes swap, a hairdresser and wig specialist, and food on site. A festive and charitable event not to be missed!
L’événement Color Run Pink Amfreville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Normandie Pays d’Auge
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