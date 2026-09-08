Informations pratiques

Amfreville

Color Run Pink

Le plain Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 13:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez nombreuses et nombreux participer à la Color Run Pink ! Un après-midi haut en couleur vous attend, avec un vide-dressing, la présence d’un coiffeur-perruquier et de la restauration sur place. Un rendez-vous festif et solidaire à ne pas manquer !

Venez nombreuses et nombreux participer à la Color Run Pink ! Une course et un après-midi haut en couleur vous attendent, avec un vide-dressing, la présence d’un coiffeur-perruquier et de la restauration sur place. Un rendez-vous festif et solidaire à ne pas manquer ! .

Le plain Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 70 34

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English : Color Run Pink

We hope to see lots of you at the Pink Color Run! A colourful afternoon awaits you, featuring a clothes swap, a hairdresser and wig specialist, and food on site. A festive and charitable event not to be missed!

L’événement Color Run Pink Amfreville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Normandie Pays d’Auge